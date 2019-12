Dr. Daniel Hartmann (BANTLEON): Bundesanleihen bleiben 2020 unter Druck

Deutsche Bundesanleihen erlebten dieses Jahr ein Auf und Ab. In den ersten acht Monaten fand zunächst eine massive Flucht in die sicheren Häfen statt. Entsprechend stürzten die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen von +0,25% zu Jahresbeginn bis auf -0,74% am 3. September ab. Seitdem hat eine Gegenbewegung eingesetzt, welche die Renditen in der Spitze auf ‑0,22% zurückführte. Zuletzt pendelten sie um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



