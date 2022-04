Dr. Cornelia Schmid zur stellvertretenden Geschäftsführerin der aba ernannt

Berlin (ots) -Der Vorstand der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. hat Dr. Cornelia Schmid zur stellvertretenden Geschäftsführerin berufen. Die promovierte Volkswirtin ist seit 2003 für die aba tätig und verantwortet die Bereiche EbAV (Pensionsfonds, Pensionskassen), Kapitalanlage, ESG. Mit Cornelia Schmid als stellvertretender Geschäftsführerin will der Vorstand der aba diesen Bereichen noch mehr Gewicht verleihen. Dies vor allem auch, da diese Themen im Zusammenhang mit Sozialpartnermodellen noch an Bedeutung gewinnen werden."Dr. Cornelia Schmid genießt höchstes fachliches und persönliches Ansehen, nicht nur bei den aba-Mitgliedern, sondern auch bei unseren Gesprächspartnern in Ministerien, Aufsicht und bAV-Praxis auf nationaler und europäischer Ebene. Dank ihrer hohen fachlichen Expertise und ihres großen Engagements ist die aba die uneingeschränkte Ansprechpartnerin auch für alle Fragen im Zusammenhang mit Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, Kapitalanlage und ESG geworden. Zudem freuen wir uns, mit der Ernennung zur stellvertretenden Geschäftsführerin ihren nahezu 20-jährigen Einsatz für die aba honorieren zu können, und dem aba-Geschäftsführer Klaus Stiefermann wieder eine Stellvertreterin zur Seite zu stellen," erklärte aba-Vorsitzender Dr. Georg Thurnes in München.Die aba ist der deutsche Fachverband für alle Fragen der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und dem Öffentlichen Dienst. Sie ist parteipolitisch neutral und setzt sich seit über 80 Jahren unabhängig vom jeweiligen Durchführungsweg für den Bestand und Ausbau der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland und Europa ein.Pressekontakt:Klaus StiefermannGeschäftsführer+49 30 3385811-10klaus.stiefermann@aba-online.deOriginal-Content von: Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba), übermittelt durch news aktuell