Dr. Cornelia Nenz aus Mecklenburg-Vorpommern zur Vorsitzenden des NDR Rundfunkrats gewählt

Hamburg (ots) - Dr. Cornelia Nenz aus Mecklenburg-Vorpommern wirdneue Vorsitzende des NDR Rundfunkrats. Das Gremium wählte sie amFreitag, 6. Juli, in Hamburg zur Nachfolgerin von Dr. Günter Hörmann.Der Vorsitz wechselt gemäß NDR-Staatsvertrag alle 15 Monate in derReihenfolge Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein undNiedersachsen, in diesem Fall zum 2. September 2018.Dr. Cornelia Nenz ist in den NDR Rundfunkrat entsandt vomHeimatverband Mecklenburg-Vorpommern e. V., dem sie seit 2015vorsitzt. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule für Musik"Hanns Eisler" in Berlin war sie Sängerin und Dramaturgin, späterIntendantin des Staatlichen Folklore Ensembles der DDR. Von 1993 bis2016 leitete sie als Direktorin das Fritz-Reuter-Literaturmuseum inStavenhagen. Dem NDR Rundfunkrat gehört Dr. Cornelia Nenz seit 2017an. Zur 1. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde AnkeSchwitzer (CDU Landesverband Schleswig-Holstein), 2. stellvertretendeVorsitzende ist künftig Ute Schwiegershausen (UnternehmerverbändeNiedersachsen e. V.). Der derzeitige Vorsitzende Dr. Günter Hörmann(Verbraucherzentrale Hamburg) wird dem Rundfunkratsvorstand künftigals 3. Stellvertreter angehören.Dr. Cornelia Nenz anlässlich ihrer Wahl: "Die Region hat für dieMenschen einen hohen Stellenwert. Das gilt mehr denn je in Zeiten derGlobalisierung. Deshalb ist der NDR mit seiner Struktur gutaufgestellt - von der Zentrale über die Landesfunkhäuser bis hin zuden Regionalstudios. Sie ermöglicht die umfassende Berichterstattungaus den norddeutschen Ländern, eine besondere Stärke des NDR. Siegilt es auch in finanziell schwierigen Zeiten zu bewahren. DerRundfunkrat wird die Geschäftsleitung des NDR konstruktiv undkritisch dabei begleiten, den Menschen im Norden auch in Zukunftqualitativ hochwertige und attraktive Programme anzubieten."In seiner Sitzung stimmte der Rundfunkrat des NDR außerdem derVerlängerung der ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Diejungen Ärzte" um weitere 42 Folgen zu. Die Serie wird in Erfurt unterredaktioneller Federführung des Mitteldeutschen Rundfunkshergestellt. Sie hat sich als verlässliche Säule im Vorabendprogrammdes Ersten etabliert und wird mittlerweile auch erfolgreich in denDritten Programmen gezeigt, darunter im Tagesprogramm des NDRFernsehens. Gesendet werden soll die fünfte Staffel voraussichtlichab Februar 2019.Der NDR Rundfunkrat ist ehrenamtlich tätig. In ihm sind inrepräsentativer Weise bedeutsame gesellschaftliche, weltanschaulicheund politische Organisationen und Gruppen aus den vier NDRStaatsvertragsländern vertreten. Der Rundfunkrat überwacht dieEinhaltung der Programmanforderungen und berät den Intendanten inallgemeinen Programmangelegenheiten. Zu den gesetzlich festgelegtenAufgaben des Gremiums gehören u.a. die Wahl und Abberufung desIntendanten bzw. der Intendantin und des StellvertretendenIntendanten bzw. der Stellvertretenden Intendantin ebenso wie dieWahl und Abberufung des Verwaltungsrats. Dem Rundfunkrat obliegt dieGenehmigung des jährlichen Wirtschaftsplans und desJahresabschlusses. Aus den Mitgliedern der jeweiligen Bundesländersind die vier Landesrundfunkräte zusammengesetzt.Die vollständige Liste aller Rundfunkratsmitglieder im Internetunter http://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/rundfunkrat/