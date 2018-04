Dr. Claudia Hilker wird als Marketing Professorin an der Hochschule Fresenius berufen / Das Ministerium für Wissenschaft des Landes Hessen hat ihre Berufung im November 2017 zur Professorin bestätigt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Düsseldorf (ots) -Ihre Antrittsrede als Marketing Professorin hat Dr. Hilker am 5.April 2018 zum Thema: "Digital Marketing in der Mode Branche" an derAMD Akademie in Düsseldorf gehalten, an der sie seit Sep. 2017 alsHochschullehrerin Mode-Marketing lehrt.Marketing Prof. Dr. Claudia Hilker an der AMD DüsseldorfDr. Claudia Hilker hat sich 2017 für die Position als MarketingProfessorin an der AMD Akademie für Mode und Design in Düsseldorfbeworben. Sie hat das Berufungsverfahren erfolgreich absolviert undihre Stelle als Hochschullehrerin Anfang September 2017 angenommen,um branchennahes Praxiswissen über Mode-Marketing an Studierende zuvermitteln.Akademischer Hintergrund von Dr. Claudia HilkerIhren akademischen Hintergrund erwarb Dr. Claudia Hilker durcheinen doppelten Studiengang. Im Magister-Studiengang studierte sieDeutsch, Literatur und Medienwissenschaften. Im Aufbaustudiengangstudierte sie Betriebswirtschaftslehre, Marketing undInformationstechnologie. Als Zusatz-Ausbildung absolvierte sie in derFakultät Psychologie eine Ausbildung in NLP (Neuro-LinguistischeProgrammierung). Sie erhielt ein DAAD-Stipendium für Creative Writingund E-Learning an der Universität Calgary (Kanada) und eineAuszeichnung für ihre Magister-Arbeit.Schwerpunkt: Digitale Marketing KommunikationNach dem Studium folgten direkt zwei Lehraufträge an der UniBielefeld. Seitdem hat sie nebenberuflich an Akademien undHochschulen gelehrt. An der Technischen Fachhochschule Köln hat siebeispielsweise "Social Media Manager" ausgebildet. Sie hatumfassendes Wissen über digitale Strategien für dieMarketing-Kommunikation in Theorie und Praxis erworben, das sie nunals Professorin in Wissenschaft und Wirtschaft praxisnah vermittelt.Nebenberufliche Dissertation über Social Media MarketingIn ihrer vierjährigen nebenberuflichen Promotion hat sie dieWirkungsweisen der digitalen Marketing-Kommunikation empirischerforscht. Sie promovierte an der technischen Universität Bratislava(Slowakei) zum Thema: "Social Media Marketing am Beispiel derVersicherungsbranche". Nach der Verteidigung der Dissertation folgtenzahlreiche Publikationen in internationalen Fachzeitschriften zurmodernen Kommunikationspolitik im Marketing-Management.Publikationen von Dr. Claudia Hilker über Digital MarketingProf. Dr. Claudia Hilker hat als Bestseller-Autorin Fachbücherüber Online Marketing veröffentlicht. Neben neun Fachbüchern überOnline Marketing hat sie über 30 Buch-Beiträge und über 1.000Blog-Beiträge geschrieben. Ihr aktuelles Fachbuch heißt: ContentMarketing in der Praxis (2017). Die Dissertation von Dr. Hilker istebenfalls 2017 erschienen: Social-Media-Marketing am Beispiel derVersicherungsbranche. Zudem hat sie drei Fachbücher über Social MediaMarketing veröffentlicht: Erfolgreiche Social-Media-Strategien fürdie Zukunft (2012), Social Media für Unternehmer (2010) und: "Web 2.0in der Finanzbranche" (mit Stefan Raake, 2010).Berufliche Erfahrungen von Dr. Claudia Hilker in UnternehmenSo kann sie auf langjährige Berufserfahrungen zurückgreifen. Beider Victoria-Versicherung (heute Ergo) hat sie alsInternet-Projektleiterin die erste Website entwickelt. Bei derInternet-Agentur Behrens und Partner hat sie Online Marketing fürSparkassen durchgeführt. Bei OBI hat sie als Abteilungsleiterin fürInnovationsmanagement Projekte für Online-Marketing geleitet. BeiAskuma hat sie als Marketing Direktor das Produkt-Marketing und diePresse-Arbeit geleitet.Existenzgründung: Hilker Consulting für digitale MarketingKommunikationDr. Claudia Hilker hat sich 2002 mit der Beratungsagentur "HilkerConsulting" selbständig gemacht hat, um mit ihrem zehnköpfigen TeamUnternehmen in der digitalen Marketing-Kommunikation zu begleiten.Dr. Hilker entwickelt Digital Marketing Strategien, um Ziele wieKundengewinnung, Reputationsaufbau, Marken-Positionierung undUmsatzsteigerung zu erreichen. Die Maßnahmen sind beispielsweise:Content Marketing, Online Marketing, Social Media Marketing,Influencer Marketing und Inbound Marketing zur Leadgewinnung mitMarketing Automatisierung Tools.Beirat und Aufsichtsrat in Unternehmen zur DigitalisierungAls Aufsichtsrat und Beirat unterstützt Dr. Claudia Hilker dieDigitalisierung von Unternehmen. Sie bringt ihre Kompetenzen alsMarketing Professorin, ihre Erfahrungen als Unternehmerin sowie dieExpertise aus vielen Change-Projekten ein. Als Beirat undAufsichtsrat steuert sie digitale Veränderungsprozesse für einezukunftsorientierte Unternehmensentwicklung. Sie unterstützt alsKontroll-Organ Projekte zur Digitalisierung auf der strategischenEbene mit Analyse, Controlling und Planung und steht Inhabern,Investoren und Top-Managern als Sparringpartner zur Seite.Keynote-Speaker Dr. Claudia Hilker für Digital MarketingAls Speaker begeistert Dr. Claudia Hilker ihr Publikum mitLeidenschaft für Digital-Marketing mit Social Media, InfluencerMarketing und Content-Marketing. Mit Kreativität und Humorpräsentiert sie frische Ideen. Sie gewinnt ihre Teilnehmer mitinteraktiven Vorträgen, inspiriert sie zu neuen Denk- undHandlungsweisen für zukunftsrelevante Themen. 