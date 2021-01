Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak (LOYS AG): Ein bizarrer Börsenjahrgang 2020

07.01.2020 –

Das Börsenjahr 2020 endete so, wie es begonnen hatte, mit einer freundlichen Stimmung. Aber die Periode zwischen Anfang und Ende hatte es wahrlich in sich. Eine Virus-Epidemie, die in China ihren Ursprung nahm, breitete sich rasch zur Pandemie aus und sorgte für einen Konjunktureinbruch samt Börsencrash. Die Abwahl Donald Trumps geht wahrscheinlich auf das COVID-19 Konto. Gleiches ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



