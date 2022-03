Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak (LOYS AG): Krieg in der Ukraine

03.03.2022 – Das für viele Unvorstellbare ist wahr geworden: In Europa herrscht wieder Krieg. Einmal mehr hat Carl von Clausewitz Recht behalten: „Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.“ Kriege sind wesentliche Weichenstellungen in der Menschheitsgeschichte. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wird mindestens Europa merklich verändern. In Deutschland kommt es gar zu einer drastischen Neuorientierung. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung