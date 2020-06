Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak (LOYS AG): Herdentrieb an den Börsen

31.05.2020 – An den Börsen der Welt herrschen archaische Tendenzen. Zu ihnen gehört die Orientierung der Anlegerherde an einem Leitbock, wie wir es z.B. aus der Welt der Schafe kennen. Unweigerlich führt derartiges Verhalten zu gleichartigen Mustern. An den Aktienmärkten nimmt die Wall Street die Rolle des Leitbocks wahr. Andere Börsen folgen je nach dem Grad ihrer eigenen Emanzipation.

