Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak (LOYS AG): Aktienmärkte mit Erholungstendenzen

30.04.2020 – Während die Corona-Pandemie im April ihren Höhepunkt verzeichnet, bahnt sich an den Börsen eine Kurserholung an. Alten traditionellen Mustern folgend, schaut die Börse bereits auf das Morgen, wenn es noch finstere Nacht ist. Und die Geschwindigkeit der Kurserholung ist ebenfalls flott – zumal an der Weltleitbörse Wall Street. Dort nämlich schicken sich vor allem die Aktien der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung