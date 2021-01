Dr. Christoph Bruns (LOYS AG): Neues Jahr – alte Börsenmuster

26.01.2021 –



Wie bereits im Vorjahr starten die Aktienbörsen mit Schwung und Frohsinn in das neue Jahr. Die alten Favoriten setzen sich auch in 2021 gleich an die Spitze des Zuges. Einmal mehr ziehen die FAANG Aktien den Börsenkarren sprunghaft voran. Die Apple Aktie führt den Tross mit einem zweistelligen Jahresstart an und bringt mittlerweile eine Börsenbewertung von gut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



