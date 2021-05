Dr. Christoph Bruns (LOYS AG): Mini-Börsenkorrektur

18.05.2021 –



An den Aktienbörsen ist es zu einer kleinen zwischenzeitlichen Kurskorrektur gekommen. Seit Monaten sind die Zeichen einer überhitzten Börsenlandschaft unübersehbar. Wilde Kursentwicklungen (Gamestop etc.), exzessive Bewertungen (Tesla etc.), Narrativgläubigkeit, neue Finanzinstrumente (SPACs) und zuströmende unerfahrene Privatanleger (Robin Hood etc.) sind Insignien einer zunehmend irrationalen Marktentwicklung.

In den Internet-Foren rühmen sich Erstanleger ihrer ökonomischen Ungebildetheit und rufen diese zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung