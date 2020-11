Dr. Christoph Bruns (LOYS AG): Gespaltener Aktienmarkt

03.10.2020 –

Selten haben sich die Börsen so heterogen gezeigt wie in diesem Jahr. Während etwa der englische FTSE 100 Index über 25% im Minus liegt, galoppiert der Nasdaq Index in New York mit plus 20% von einem Rekord zum anderen. Spaniens IBEX 35 liegt fast zweiunddreißig Prozent unter Wasser während Chinas CSI 300 mit einem Plus von knapp 17%



