Dr. Christoph Bruns (LOYS AG): Börsen ignorieren Nahost Zirkus

Während das neue Jahr mit freundlichen Börsen aufwarten konnte, bescherte die politische Welt dem beginnenden Jahrzehnt sogleich einen Paukenschlag. Nach Provokationen von schiitischen Milizionären vor der amerikanischen Riesenbotschaft in Bagdad, ließ US-Präsident Trump einen iranischen General per Drohnenangriff ermorden. Das übliche „Zeter und Mordio"-Geschrei hob rasch an und Donald Trump seinerseits würzte die Aufwallung durch erwartbare Beleidigungen, Verleumdungen und



