Dr. Christoph Bruns (LOYS AG): Aktienhausse gewinnt an Breite

06.04.2021 – Die Jahrhunderthausse an den Aktienmärkten, die im Nachgang der großen Finanzkrise anhob und durch heftige Korrekturen während der Euro-Rettungskrise im Jahr 2011 und im letzten Frühjahr durch den Corona-Kurssturz unterbrochen wurde, gewinnt in diesem Jahr an Breite. Kleiner kapitalisierte Aktien und Dividendentitel aus klassischen Wirtschaftsbranchen haben mittlerweile Dynamik aufgenommen, nachdem vor allem Internet- und Softwareaktien jahrelang das Börsenfeld



