Dr. Christian Fischer folgt Uwe Röhrhoff als Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Dr. Christian Fischer (53) übernimmt zum 01. September 2017 denVorstandsvorsitz der Gerresheimer AG von Uwe Röhrhoff (55), der zum31. August 2017 aus dem Unternehmen ausscheidet. Christian Fischerist bereits seit dem 01. August 2017 ordentliches Mitglied desVorstandes. Zuvor war er President, Performance Chemicals, bei BASFSE in Ludwigshafen, wo er 24 Jahre tätig war."Der Aufsichtsrat dankt Uwe Röhrhoff für seine herausragendeLeistung für die Gerresheimer AG. In seinen 26 Jahren beiGerresheimer, davon sieben Jahre als Vorstandsvorsitzender, hat ereine entscheidende Rolle bei der strategischen Fokussierung desUnternehmens sowie bei wichtigen Akquisitionen, dem Umbau desUnternehmensportfolios und operativen Initiativen gespielt. Dadurchhat er einen großen Beitrag zum heutigen Erfolg von Gerresheimergeleistet. Wir wünschen Uwe Röhrhoff privat wie beruflich alles Gute.Mit Christian Fischer haben wir einen hervorragenden Nachfolgergefunden, der sowohl langjährige Führungs- als auch industrielleErfahrung mitbringt. Wir freuen uns darauf, zusammen mit ihm denErfolgskurs von Gerresheimer fortzuführen", sagte Dr. Axel Herberg,Aufsichtsratsvorsitzender der Gerresheimer AG.Dr. Christian FischerDr. Christian Fischer ist seit August 2017 Mitglied des Vorstandsder Gerresheimer AG. Er war seit 1993 bei BASF tätig und startetedort seine Karriere als Laborteamleiter und war als Deputy DivisionManager, Global Marketing Director und Sales Director inunterschiedlichen Kunststoffbereichen tätig. Als Group VicePresident, Feinchemikalien Asien Pacific, war er von 2004 bis 2008von Hongkong aus verantwortlich für die Vermarktung und Produktionvon Produkten für die Pharma-, Kosmetik-, Aroma-, Tier- undNahrungsmittelindustrie. Von 2008 bis 2014 verantwortete er alsPresident die globale Material- und Systemforschung der BASF SE. AlsPresident Performance Chemicals trug er von 2015 bis März 2017 diegesamtunternehmerische Verantwortung für Kunststoff Additive, Benzin-und Schmierstoff Additive, Bergbau, Ölfeld, Wasser, Papier und Leder.Christian Fischer ist Diplom Chemiker (Universität Regensburg) undhat in Chemie promoviert. Außerdem ist er Betriebswirt (VWAMannheim). 2014 wurde er zum Honorarprofessor der TechnischenUniversität München (TUM) ernannt.Pressekontakt:Jens KürtenGroup Senior Director Communication & MarketingGerresheimer AGPhone +49 211 6181-250Fax +49 211 6181-241j.kuerten@gerresheimer.comOriginal-Content von: Gerresheimer AG, übermittelt durch news aktuell