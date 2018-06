Dr. Bernd Scheifele Porträt — HeidelbergCement AG Vorstandsvorsitzender

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Bernd Scheifele wurde 1951 in Freiburg geboren und wuchs in Stuttgart auf. Er ist bereits seit Februar 2005 Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement ? so lange wie sonst kein anderer DAX30-Chef. Er war es auch, der das Unternehmen 2010 überhaupt erst in den DAX führte.

Bernd Scheifele: Vom Wirtschaftsanwalt zum Konzernchef

Scheifele studierte in Freiburg Jura. Sein Studium führte ihn auch nach Frankreich und in ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.