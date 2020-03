Dr. Andreas Ritzenhoff: Unternehmer fordert Ausgangssperre und Vollbremsung

Marburg (ots) - Verhaltensappelle an die Vernunft kommen in der Corona-Krise nur bei einem Teil der Bevölkerung an. Die Ausbreitung des Corona-Virus schreitet unaufhaltsam voran. Dr. Andreas Ritzenhoff, Arzt, Unternehmer und Politiker fordert in einer Videobotschaft bei YouTube einen sofortigen shutdown bis in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein. Verhaltensappelle der Regierung sind aus seiner Sicht nicht effizient genug, weil sie nur zögerlich greifen. Dagegen entfaltet eine harte Vollbremsung eine sofortige Wirkung. Und die wird jetzt dringend und sofort gebraucht.In Italien eskaliert die Lage dramatisch. Man hat dort zu lange gewartet. Es besteht die Gefahr dass wir in Deutschland den gleichen Fehler wiederholen.Dagegen haben drastische und freiheitseinschränkende Massnahmen in Wuhan massive Erfolge erzielt.Die Forderung in seiner Videobotschaft ist daher so eindeutig wie bestimmt: "Eine sofortige Ausgángssperre und vollständiger shutdown ist für unser Land auszusprechen und umzusetzen!"Pressekontakt:Dr. Andreas Ritzenhoff015111411210a_ritzenhoff@hotmail.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142813/4552901OTS: Seidel GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Seidel GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell