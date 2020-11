Dr. Andreas Busch (BANTLEON): Zur US-Präsidentschafts- und Kongresswahl 2020

04.10.2020

Die aktuelle Lage

Bei den US-Präsidentschafts- und Kongresswahlen ist die vielbeschworene blaue Welle, also der Erdrutschsieg der Demokraten, ausgeblieben. Vielmehr ist es Donald Trump gelungen, in fast allen hart umkämpften »Swing States« seine Mehrheit zu verteidigen. Das gilt zumindest für die Staaten, für die bereits verlässliche Ergebnisse vorliegen (u.a. Florida, Ohio und Iowa). Aber auch in einigen der noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



