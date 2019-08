Dr. Andreas Busch (BANTLEON): Die Rezessionsängste sind übertrieben

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Plötzlich ist sie in aller Munde – die Angst vor der Rezession. In Deutschland ist sie hochgekocht, weil das Statistikamt nun amtlich bestätigt hat, was ohnehin schon klar war – einen Rückgang der Wirtschaftsleistung im 2. Quartal. Würde das Bruttoinlandsprodukt in Q3 nochmals sinken, befände sich die grösste Volkswirtschaft der Währungsunion nach landläufiger Definition in einer Rezession.

In den USA ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung