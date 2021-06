Dr. Andreas Busch (BANTLEON): Reflation Trade noch nicht zu Ende

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

21.06.2021 – Anziehende Inflationsraten und deutliche Fortschritt bei der Pandemiebekämpfung in den USA haben dazu geführt, dass die Fed nun doch schon 2023 und nicht erst später mit den ersten Zinserhöhungen rechnet. Ausserdem hat die US-Notenbank inzwischen grösseres Vertrauen in die erwartete Arbeitsmarkterholung, was eine Vorbedingung für die Rückführung der Anleihenkäufe ist. Gleichwohl bleibt die Fed beim Tapering nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung