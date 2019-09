Dr. Andreas Busch (BANTLEON): Fed setzt Kurs vorsorglicher Zinssenkungen fort

19.09.2019 – Die US-Notenbank hat am 18. September wie erwartet die Leitzinsen zum zweiten Mal in diesem Jahr um 25 Bp gesenkt. Wie im Juli will die Fed damit den andauernden Risiken infolge des Handelskonflikts und der globalen Wachstumsverlangsamung entgegenwirken, die vor allem auf der Industrie lasten.

Wir gehen davon aus, dass die US-Konjunktur in den kommenden Monaten weiter an



