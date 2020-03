Dr. Andreas Busch (BANTLEON): Fed eilt zur Hilfe

03.03.2020 – Die US-Notenbank hat überraschend schnell auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert. Im Rahmen einer ausserplanmässigen Sitzung senkten die Währungshüter den Leitzins um 50 Bp (auf 1,00% bis 1,25%). Sollte die Zahl der Neuinfektionen in den kommenden Tagen in den USA weiter rasch zunehmen, dürfte bereits am 18. März der nächste Schritt um 50 Bp folgen.

