DrHoenle: Ist das wirklich alles?

DrHoenle, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Komponenten und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 43,6 EUR leicht im Plus (+0.46 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

DrHoenle haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist DrHoenle mit einem Wert von 11,02 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Consumer Products" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,63 , womit sich ein Abstand von 68 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über DrHoenle wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält DrHoenle auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt DrHoenle mit einer Rendite von -11,75 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die "Consumer Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,77 Prozent. Auch hier liegt DrHoenle mit 14,52 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.