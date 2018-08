Downing Strategic Micro-Cap Investment: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Für die Aktie Downing Strategic Micro-Cap Investment stehen per 10.08.2018 90,5 GBP an der Heimatbörse London zu Buche.

Unser Analystenteam hat Downing Strategic Micro-Cap Investment auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Downing Strategic Micro-Cap Investment-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Downing Strategic Micro-Cap Investment vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 0 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -100 Prozent erzielen, da sie derzeit 90,5 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Downing Strategic Micro-Cap Investment beläuft sich mittlerweile auf 1,37 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 90,5 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6505,84 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,68 GBP. Somit ist die Aktie mit +3276,87 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Downing Strategic Micro-Cap Investment wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Downing Strategic Micro-Cap Investment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.