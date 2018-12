Dow lässt 2018 um 6,7 Prozent nach

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Der Dow-Jones-Index hat das Jahr 2018 am Freitag mit einem Zählerstand von 23.062,40 Punkten und einem Jahresminus von 6,7 Prozent beendet. Den höchsten Stand hatte der Dow am 3. Oktober mit gut 26,830 Punkten erreicht, den niedrigsten Zählerstand verzeichnete der Index am 24. Dezember mit rund 21,795 Punkten. 2017 hatte der Dow Jones um 25,1 Prozent zugelegt.

Gegenüber dem Handelsschluss vom Vortrag verbuchte der Index am Freitag ein Minus in Höhe von 0,33 Prozent. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.480 Punkten im Minus gewesen (-0,21 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 6.285 Punkten (-0,05 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagabend etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1447 US-Dollar (+0,16 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 1.280,54 US-Dollar gezahlt (+0,38 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,97 Euro pro Gramm. Zuvor hatte der DAX das Jahr 2018 mit einem Stand von 10.558,96 Punkten und einem Jahresminus von rund 18,3 Prozent beendet.

