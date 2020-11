Dow: Rekordwert von 30.000 überschritten!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die globalen Märkte blieben am Mittwoch überwiegend positiv, nachdem die Rallye an der Wall Street am Dienstag den Dow über die Rekordmarke von 30.000 Punkten getrieben hatte. Die Dow-Futures werden um 0,07% höher gehandelt. Die S&P-500-Futures sind im frühen Handel am Mittwoch um 0,10% gestiegen. Die WTI-Rohöl-Futures sind um 0,86% auf $45,31 gestiegen. Die Gold-Futures sind um 0,33% gestiegen und bleiben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung