Dow Jones überspringt erstmals die Marke von 20 000 Punkten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial ist am Mittwoch erstmals in seiner mehr als 130-jährigen Geschichte über die Marke von 20 000 Punkten geklettert.



Damit setzte der wichtigste US-Börsenindex seinen nach dem Wahlsieg des neuen US-Präsidenten Donald Trump begonnenen Kursaufschwung eindrucksvoll fort./ajx/DP/tos