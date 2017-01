Dow Jones: Das ist ein zuverlässiges Signal! (Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, General Electric, Johnson & Johnson, Nike, Microsoft, 3M)

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

vor einiger Zeit haben wir auf den Zusammenhang zwischen dem Dow Jones Industrials Average Index und dem Dow Jones Transportation Average Index hingewiesen. Laut der Dow-Theorie sollten sich die beiden Indizes bestätigen. Das bedeutet: Divergenzen zwischen den beiden Indizes können auf bald endende Trends hindeuten. Da die erwarteten Gewinne von Transport-Unternehmen als Indikator für die Konjunktur gelten, wird der Transport-Index des Öfteren im Allgemeinen als Indikator für den DJIA-Index angesehen. Warum das nicht ganz korrekt ist, zeigt unsere Analyse der letzten fünf Jahre.

Zuletzt schwacher Transport-Index konnte den DJIA-Index nicht belasten

Eine Analyse für die letzten 5 Jahre hat allerdings ergeben, dass der Transport-Index bei Aufwärtsbewegungen ein deutlich zuverlässigeren Prognosewert hat als bei Abwärtsbewegungen. Soll heissen: Das gängige Muster der letzten 5 Jahre sah so aus, dass der Transport-Index zunächst deutlich nachgeben musste, ehe der DJIA-Index ebenfalls stagnierte.

In der Regel konsolidierte der DJIA-Index. Gab es tatsächlich starke Korrekturen beim DJIA Index, dann übernahm dieser sogar meistens die Führung und brach noch vor dem Transport-Index ein. Hingegen scheint jedoch bei Aufwärtsbewegungen der Transport-Index oft einen gewissen Vorlauf zu haben.

Grob lässt sich also sagen, dass der Transport-Index in den letzten 5 Jahren bei Korrekturen nur ein schlechter Indikator gewesen ist, während er jedoch bei Erholungen durchaus zuverlässige Signale für den DJIA-Index liefern konnte. In der vergangenen Woche hat sich der Transportindex wieder deutlich erholt.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

