Dow-Jones bei einer Million Punkte

Itzehoe (ots) - Rund 23.000 Punkte - das ist aktuell der Standbeim US-Börsen-Index Dow Jones. Und in 100 Jahren? Für dieInvestoren-Legende Warren Buffett ist der Fall klar: Dann steht derDow Jones bei einer Million Punkten. Das sagte er bei der100-Jahr-Feier des Wirtschaftsmagazins "Forbes" in New York. Was wieeine wahnwitzige Prognose klingt, hat einen ganz realen Hintergrund,erklärt Jörg Wiechmann, Geschäftsführer im Itzehoer Aktien Club(IAC).Buffett sei absolut bei klarem Verstand: "Er hat lediglich dasgetan, was die meisten Anleger angesichts der Flut anTagesschlagzeilen leider regelmäßig aus den Augen verlieren: einelangfristige Perspektive behalten." Denn jenseits der Meldungen zuKonjunktur, Wahlergebnissen, Trump-Tweets und Nordkorea kenne dieBörse auf lange Sicht nur eine Richtung: aufwärts.Buffetts Prognose sei sogar eher vorsichtig, stellt Wiechmann festund bemüht den Taschenrechner: Damit der Dow-Jones-Index in 100Jahren nahezu das Fünfzigfache des heutigen Werts erreiche, müsse erbis dahin jährlich nur um 3,9 Prozent zulegen. Zum Vergleich: "In denvergangenen 100 Jahren brachte es die US-Börse durchschnittlich aufeine Rendite von 5,8 Prozent pro Jahr", betont derIAC-Geschäftsführer. "Dabei ist die Dividendenrendite von rund dreiProzent pro Jahr noch gar nicht berücksichtigt." Und auch BuffettsVerweis auf die jährliche Forbes-Liste der 400 reichsten Amerikanerkann er nur unterstreichen. Seit Beginn des Rankings seien 1.500Menschen aufgenommen worden: "Ausnahmslos alle haben ihren Reichtummit Aktien aufgebaut - kein einziger hingegen mit Sparbuch,Lebensversicherung oder Zinsanlagen."