Der Dow Jones bringt Cash!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Der

Dow

Jones ist in bester Verfassung und lässt sich von seinen vor

den Wagen gespannten Bullen in neue Höhen treiben. Den Widerstand

hat der Industrieindex locker mitgenommen und wieder einmal neue

Allzeithochs ausgebaut. Im hinterlegten Szenario sehen wir diese

Bewegung erst oberhalb von 34000 Punkten enden, was bedeutet, dass

es auch im imminenten Verlauf weiter nach Norden gehen

muss.

