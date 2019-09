Dow Jones – Wir shorten den Index!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Dow Jones – Wir haben mit dem gestrigen Tag ein klares Signal vorliegen, dass der DOW sein Hoch in Welle (b) ausgebaut hat und dies entsprechend rechtzeitig an alle Abonnenten per Kurznachricht verschickt. Entsprechend haben wir hier erneut einen Short Trade im Rahmen des Updates und der versendeten Kurznachricht herausgegeben.

Wir wissen, dass der DOW ein Talent hat, sich lange auf Levels ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



