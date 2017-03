Dow Jones: Weiter hoch nach FED-Zinsentscheid?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Lieber Leser,

die FED hat den Zins ein drittes Mal angehoben. Es gab jedoch bei den Prognosen so gut wie keine Veränderungen, weshalb am Markt einige Anpassungen stattgefunden haben. Aktien wären in jedem Fall gestiegen und das hat auch einen Grund. Einzelne Sektoren hängen aktuell am Tropf unterschiedlicher Entwicklungen. So würde auf der einen Seite der Finanzsektor deutlich profitieren, wenn die Prognosen angehoben würden. In diesem Fall übernimmt nun der Technologiesektor erneut die Führung, da er generell von einem schwächeren US-Dollar profitiert.

Dow Jones hängt ein wenig zurück

Der Dow Jones Index Future kann sich am Donnerstagmorgen zwar ebenfalls weiter stabilisieren, aber nicht im selben Maße wie beispielsweise der NASDAQ-Index. Am Mittwoch war der einzige Verlierersektor in den USA die Bankenbranche. Diese sind im Dow Jones Index deutlich vertreten. Im Allgemeinen könnte der Dow Jones Index, sollte er in den nächsten Tagen weiter zur Schwäche tendieren, der Vorbote für die Schwäche auch in den anderen Indizes sein. Eine gesunde Korrektur dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.

WARUM SIE DIESE 7 AKTIEN JETZT HABEN MÜSSEN!

Kaum zu glauben: Diese 7 Aktien MÜSSEN Sie jetzt in Ihr Depot aufnehmen! Der Grund: Diese 7 Aktien werden in 2017 alle anderen alt aussehen lassen! Ihr Gewinn: langfristige Gewinne mit den 7 besten Aktien 2017!

Sehen Sie jetzt HIER den Eil-Video-Beitrag!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.