Dow Jones: Weiter abwärts in Richtung dritte Unterstützungszone!

Medien dürften nun genug zu berichten haben, denn sie haben jetzt einen eindeutigen Grund für die Korrektur am Aktienmarkt und im US-Dollar. Die Schlappe hinsichtlich der Gesundheitsreform im US-Kongress legte offen, dass es über bestimmte Bereiche innerhalb der republikanischen Partei Uneinigkeit gibt. Das Durchboxen der geplanten Reformen dürfte womöglich nicht so einfach sein, wie man sich das zunächst vorgestellt hatte. Dabei ist es eigentlich unerheblich. Die Korrektur an den Aktienmärkten und im US-Dollar begann, wie wir bereits zuletzt argumentiert hatten, schon vorher. Die aktuellen News unterstützen lediglich diese Korrektur.

Dow Jones nimmt dritte und wichtigste Unterstützungszone in Angriff

Die zwei von uns anvisierten Unterstützungszonen konnte der Dow Jones Index Future bereits unterschreiten. Wir haben auch argumentiert, dass der Bruch der zweiten Unterstützungszone, die einen Kursbereich zwischen 20.625-20.675 Punkten umfasst, einen etwas größeren Kursverfall verursachen könnte, da der dritte Unterstützungsbereich tiefer liegt als der Abstand zwischen erster und zweiter Unterstützungszone. Der Index Future eröffnet am Montagmorgen mit einem starken Down-Gap. Es dürfte nicht lange dauern, bis der dritte Unterstützungsbereich bei 20.350 Punkten erreicht wird. Spätestens hier sollte der Index sich aber wieder fangen, denn das Abwärtspotential wird darunter erneut um einiges höher ausfallen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.