Dow Jones- US-Wirtschaft boomt! (Merck & Co Inc, Apple, Wal-Mart Stores, Home Depot)

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Lieber Leser,

der Dow Jones Index verlor zu Beginn der zweiten Jahreswoche 0,4 %. Damit hat der Index immer noch Schwierigkeiten die psychologisch relevante Zone von 20.000 Punkten zu überwinden. Und das bei einer, den neuesten Konjunkturdaten nach, boomenden US-Wirtschaft. Schauen wir uns hierzu einige Fakten an. Das US-BIP Wachstum ist seit Mitte 2016 deutlich angestiegen. In den ersten neun Monaten 2016 wuchs die US-Wirtschaft mit 3,5 %. Im vierten Quartal wird ein etwas geringeres Wachstum erwartet, dass allerdings immer noch Expansion bedeutet. Die FED-Indikatoren, die in diesem Zusammenhang betrachtet werden, sind der Atlanta FED GDP-Tracker sowie der New York FED GDP-Tracker. Ersterer sieht eine Expansion der US-Wirtschaft von 2,9 %, letzterer von 1,9 % in Q4 2016. Die Bloomberg Prognose liegt bei 2,3 %.

Unternehmensgewinnrezession ist beendet

US-Unternehmen, die in den vergangenen Jahren im Durchschnitt einer Gewinnrezession unterlagen erzielen, wie die letzten Quartalszahlen belegen, im Durchschnitt wieder Gewinnwachstum. Damit ist die Gewinnrezession offiziell beendet und die in dieser Woche bereits bei einigen Unternehmen beginnende Earnings-Season für das vierte Quartal wird aller Wahrscheinlichkeit nach, diesen Umstand weiter bestätigen. Vor allem der Energie-Sektor hat hier einiges nachzuholen und würde die Erholung beim allgemeinen Gewinnwachstum unterstützen. Auch der Finanzsektor könnte einige überraschende Momente bereithalten. Thomson-Reuters schätzt laut Umfragen das durchschnittliche Gewinnwachstum (S&P 500 Unternehmen) auf 6,1 %, im Vergleich zum Vorjahr.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse