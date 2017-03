Dow Jones: Technisch weiterhin angeschlagen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Reversal in dieser Woche hin oder her – wir betrachten den Dow Jones Index aktuell weiterhin mit Skepsis. Wir haben bereits vor kurzem darauf hingewiesen, dass der Dow Jones Transportation Index deutlich eingebrochen ist. Unter diesen Umständen wird der Dow Jones Industrials Index kaum ein deutliches Reversal verzeichnen können. Wir sind also für US-Aktien kurzfristig betrachtet insgesamt weniger bullisch, als es die Reversal in einigen der anderen Indizes andeuten.

Zweite Unterstützung könnte brechen

Der Dow Jones Index hatte sich zuletzt über der zweiten wichtigen Unterstützungszone zwischen 20.625-20.675 Punkten vorerst fangen können. Die erste Unterstützungszone, auf die wir ebenfalls vorher hingewiesen haben, lag im Bereich zwischen 20.840-20.875 Punkten, konnte jedoch nur für einen kurzen Zeitraum eine Unterstützung bieten. Zwischen den beiden Unterstützungszonen lagen insgesamt ca. 225 Punkte. Sollte die zweite Unterstützung nun brechen, dürfte der Kursverfall größer werden. Denn die dritte wichtige technische Unterstützung liegt unserer Meinung nach bei 20.350 Punkten. Ein Unterschied zum aktuellen Kursstand (Future) von 325 Punkten.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.