Dow Jones Sustainability Index: Banco Santander belegt ersten Platz in Europa (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -- Santander verbessert sich um sechs Plätze- Höchste Punktzahl (100) im DJSI an Santander fürNachhaltigkeitsmanagementBanco Santander ist erneut im Dow Jones Sustainability Index(DJSI) vertreten und hat das bisher beste Ergebnis seit der Teilnahmeerzielt. Unter den Finanzinstituten belegt Santander weltweit dendritten, in Europa sogar den ersten Platz. Das Benchmark untersucht,welche Einflüsse das Nachhaltigkeitsmanagement der Bank auf Umwelt,Wirtschaft und Soziales hat. Besonders erfreulich ist, dass Santanderdie höchstmögliche Punktzahl (100) für die Bemühungen im BereichFinanzielle Eingliederung, Energieeffizienz und anderen wichtigenAspekten des Nachhaltigkeitsmanagement erhalten hat.Weltweit unterstützt Santander die Förderung von höherer Bildungund kooperiert derzeit mit rund 1 200 Universitäten, davon 18 inDeutschland. Rund 45 000 Studierende erhielten im Jahr 2017 ein durchden Unternehmensbereich Santander Universities gefördertesStipendium. Damit ist Santander Förderer des größtenStipendienprogramms der Welt.Auch Santander in Deutschland trägt ihren Teil zum "GreenFootprint" bei. Das Finanzinstitut bezieht zum Beispieldeutschlandweit Strom aus 100 Prozent erneuerbarer Energien. Erstkürzlich eröffnete die Bank die zweite öffentliche SantanderE-Ladesäule in Mönchengladbach. Weitere Eröffnungen in Dortmund undSaarbrücken stehen kurz bevor. Mit dem Kooperationspartner innogy SEsind weitere Ladesäulen bundesweit an Filialstandorten geplant.Der "Dow Jones Sustainability Index" ist seit 1999 der weltweitführende Index für Nachhaltigkeit und gilt als prominentestesGütesiegel unter den Nachhaltigkeitsindizes. Er umfasst rund 300große Unternehmen, die zu den vorbildlichsten zehn Prozent der 2 500Unternehmen des Dow Jones World Index' gehören.133 Finanzinstitutionen waren in diesem Jahr von der DowJones-eigenen Ratingagentur RobecoSAM eingeladen, sich an demBewertungsprozess zu beteiligen. Lediglich 27 von ihnen schafften esin die Endbewertung.Weitere Informationen finden Sie unter presse.santander.de.Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende Juni 2018 über ein verwaltetes Vermögen(Einlagen und Investmentfonds) von 981 Milliarden Euro. Santander hatweltweit etwa 140 Millionen Kunden, 13.500 Filialen und rund 200.000Mitarbeiter. In der ersten Jahreshälfte 2018 erzielte Santander einenzurechenbaren Gewinn von 3,752 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahlzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privat-und Firmenkunden über verschiedene Kanäle umfangreicheFinanzdienstleistungen an. Ob online, per Video-Beratung oderpersönlich in der Filiale - Santander hat ein Service- undProduktangebot, das vom Girokonto über die Kreditkarte bis hin zurBaufinanzierung sowie dem Wertpapiergeschäft ein breites Spektrumabdeckt. In Deutschland ist die Bank der größte herstellerunabhängigeFinanzierer von Mobilität und auch bei Konsumgütern führend. Diehundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihrenSitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unterwww.santander.dePressekontakt:Dennis NeelsenCommunications02161 690-8598Dennis.Neelsen@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell