Dow Jones Sustainability Index 2019: Banco Santander ist nachhaltigste Bank der Welt

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

Mönchengladbach (ots) -- Santander erreicht 86 von 100 möglichen Punkten- Auch Santander in Deutschland trägt zum "Green Footprint" derBank beiBanco Santander belegt erstmals weltweit den ersten Platz im DowJones Sustainability Index (DJSI) unter insgesamt 175 geprüftenFinanzinstituten. Das Benchmark untersucht, welche Einflüsse dasNachhaltigkeitsmanagement von Unternehmen auf Umwelt, Wirtschaft undSoziales hat. Santander hat in einigen Kategorien wieSteuerstrategie, Datenschutz, Finanzielle Eingliederung und anderenwichtigen Aspekten des Nachhaltigkeitsmanagements sogar diehöchstmögliche Punktzahl (100) erhalten.Santander ist einer der weltweit führenden Anbieter von GreenFinance und hat zwischen 2015 und 2018 fast 50 Milliarden Euro indiesem Segment finanziert. Darüber hinaus hat die Bank im Jahr 2018weltweit über 360.000 Menschen finanziell weitergebildet und über270.000 Kleinstunternehmer in Lateinamerika über Mikrokrediteunterstützt. Außerdem investiert die Bank nach Angaben derVarkey-Stiftung mehr in Bildung als jedes andere Unternehmen undfinanzierte alleine 2018 mit 121 Millionen Euro Stipendien undHochschulpartnerschaften - davon 21 in Deutschland. Auch zu anderenFaktoren für den "Green Footprint" der Gruppe trägt Santander inDeutschland bei. Das Finanzinstitut bezieht zum Beispieldeutschlandweit Strom aus 100 Prozent erneuerbarer Energien.Ana Botín, Executive Chairman der Santander-Gruppe, sagte: "Alseine der größten Banken der Welt haben wir vor fünf Jahren eine klareStrategie festgelegt, um unsere Bank in ein verantwortungsbewussteresund nachhaltigeres Unternehmen zu transformieren. Unser Ziel ist es,Menschen und Unternehmen zu helfen, indem wir aktiv integrativesWachstum fördern, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie eine größerefinanzielle Leistungsfähigkeit unterstützen und den Klimawandelbekämpfen, indem wir den Übergang zur grünen Wirtschaft fördern. DieTatsache, dass wir im Dow Jones Sustainability Index - einemwichtigen Benchmark für die Industrie - weltweit führend sind, zeigt,dass wir unsere Strategie bankweit erfolgreich umsetzen. Wir sindnicht selbstgefällig - es gibt noch viel mehr zu tun, und wir werdenjetzt auf diesem starken Fundament aufbauen."Santander ist eines der Gründungsmitglieder der United NationsEnvironment Programme Finance Initiative (UNEP FI) "ResponsibleBanking", die Ende dieses Monats in New York gestartet wird. Passenddazu gab Santander im Juli 2019 Einzelheiten zu ihren konkretenPlänen für verantwortungsvolle Bankgeschäfte bekannt. Zu den zehndefinierten Zielen gehören die Zusage, zwischen 2019 und 2025 über120 Milliarden Euro an grüner Finanzierung aufzubringen, sowie eineZusage, mehr als zehn Millionen Menschen im gleichen Zeitraum durchden Ausbau der Mikrofinanzierung, der Finanzbildungsprogramme undanderer Instrumente wirtschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.santander.com.Pressekontakt:Eva EisemannCommunications02161 690-9041eva.eisemann@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell