Dow Jones – Stabilität in dieser Woche zu erwarten?

der US-Aktienmarkt konnte in der vergangenen Woche erneut Stabilität beweisen. Wie wir erwähnten, scheint auch die Marktbreite, also die Anzahl der positiv performenden Aktien, die Anzahl der schwachen Aktien zu übersteigen. Eine besonders starke Marktbreite kann dem Markt auch deshalb attestiert werden, weil der Dow Jones Industrials Average Index erstmals wieder sehr nahe dem Allzeithoch aus Februar notiert.

Transport Index bestätigt technisch die Dow Jones Stabilität

Wie wir ebenfalls bereits im Rahmen einer Analyse erwähnten, wäre eine Bestätigung dieser Dow Jones Stabilität durch den Dow Jones Transport Average Index zu befürworten. Der Transport Index befindet sich seit ebenfalls Anfang März im Korrekturtrend, der aber in der vergangenen Woche nach markttechnischen Kriterien überwunden werden konnte. Ein Ausbruch des Dow Jones Industrials Index könnte nun also in absehbarer Zeit folgen, sofern keine politisch begründeten Risiken die Oberhand gewinnen.

Am Montag waren die Börsen in den USA feiertagsbedingt geschlossen. Ab Dienstag ist die Woche jedoch reich an Konjunkturdaten, darunter Inflationsdaten in Form der PCE-Konsumausgaben, Chicago Einkaufsmanagerindex sowie Hausverkäufe und natürlich die Arbeitsmarkdaten am Freitag per Mai 2017.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.