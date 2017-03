Dow Jones: Schwächephase ist vorprogrammiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

erstmals seit 109 Tagen hat der S&P 500 Index am Dienstag einen Absturz von mehr als 1 % verzeichnet. Noch drei Tage länger und der Index hätte damit den Rekord seit 1965 gebrochen. Nun, das ist aber nicht passiert. Und auf die Schwäche hat der Dow Jones Industrial Average Index als erster hingewiesen. Während der NASDAQ-Index sowie der S&P 500 Index verhältnismäßig stabil geblieben sind, bildete der DJIA Index bereits ein technisches Top aus. Wir haben zuvor darauf hingewiesen.

Transport-Index bricht deutlich ein

Aber nicht nur der Dow Jones Index hat auf die kommende Schwäche hingewiesen, sondern auch der Dow Jones Transportation Index. Dieser ist in den vergangenen vier Wochen massiv eingebrochen und hat auch das Hoch aus 2014 wieder unterschritten. Laut der Dow-Theorie sollten sich beide Indizes bestätigen. Zwar muss der Dow Jones Index in diesem Fall nicht zwingend ebenfalls massiv einbrechen, aber eine Schwächephase ist so gut wie vorprogrammiert, vor allem wenn der Absturz im Transport-Index so dermaßen dynamisch abläuft.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.