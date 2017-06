Dow Jones, S&P 500: Neue Allzeithochs trotzt negativer US-Arbeitsmarkdaten?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

in der vergangenen Woche haben US-Indizes erneut Stärke bewiesen. Der S&P 500 Index, der Nasdaq-Index, der Dow Jones Index sowie der Nyse-Index, allesamt machten ein neues Allzeithoch. Lediglich der Small-Cap Index Russel 1000 schloss etwa 1 % unter seinem letzten Allzeithoch ab. Das ist aber in Anbetracht der starken Marktbreite nicht ungewöhnlich, denn Small-Caps outperformen die großen in der Regel nachweislich nur dann, wenn sie zuvor deutlich underperformt haben.

Ich hatte in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass der Dow Jones Industrials Index erstmals seit Ende Februar wieder an Dynamik zugelegt hatte. Unterstützt wurde diese Tatsache durch einen technischen Ausbruch im Dow Jones Transportation Index. Ebenfalls ein Signal dafür, dass die Marktbreite zunimmt. Im Fokus standen zuletzt die US-Arbeitsmarkdaten.

Diese fielen deutlich unter den Erwartungen aus. Die Lage stellt sich aus meiner Sicht ein wenig unübersichtlich dar. Denn normalerweise sollten schwache Daten, die sich auch zunehmend im immer langsamer werdenden Durchschnittswachstum zeigen, negativ auf Aktienmärkte auswirken. In Anbetracht der anstehenden Zinsentscheidung der FED in anderthalb Wochen nehmen Marktteilnehmer dies als kurzfristige Erleichterung auf. Meiner Meinung nach sollte man hier jedoch nicht zu viele Erwartungen hegen, denn ein Zinsanstieg bleibt weiterhin wahrscheinlich.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.