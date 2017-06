Dow Jones, S&P 500: Diese Sektoren performen im Juni besser als der Gesamtmarkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Lieber Leser,

ich habe bereits im Rahmen anderer Beiträge erwähnt, dass der Juni gemessen an der historisch durchschnittlichen Rendite einer der schwächsten Monate in einem Jahr ist. Das betrifft so gut wie alle Aktienmärkte, so auch den Dow Jones Industrials Average Index oder den S&P 500 Index. Letzterer erzielte seit 1950 eine durchschnittliche Rendite von -0,05 % im Monat Juni.

Damit stellt sich der Monat nach August und September als der drittschwächte Monat dar. Interessant wird es daher besonders für kurzfristig orientierte Börsenhändler und Investoren. Denn man könnte nun schauen, ob es auf Sektorenebene deutliche Outperformer gibt. Zugegeben, einen ohnehin schwachen Markt outzuperformen, dürfte nicht schwer sein. Um das Chancen-Risiko-Verhältnis zu erhöhen, wäre die Identifikation solcher Sektoren durchaus eine Idee. Schauen wir uns das etwas näher für die letzten zwanzig Jahre an. Wir sehen uns dabei an, welcher Sektor relativ betrachtet zu dem S&P 500 Index besser performt hat.

Mit einer durchschnittlichen Überrendite von 1,2 % schnitt der Healthcare Sektor in den letzten zwanzig Jahren am besten ab.

Der Telekommunikations-Sektor schnitt mit einer Überrendite von 0,6 % ebenfalls besser ab als der Gesamtindex.

Auch der Energiesektor tendiert zur Stabilität und erreichte eine um 0,5 % höhere durchschnittliche Rendite als der Gesamtindex.

Die letzten beiden positiven Sektoren waren Versorger sowie Informationstechnologie mit jeweils einer Überrendite von 0,4 % und 0,3 %.

Heruntergebrochen auf Branchen fällt besonders der Bereich Bauleistungen auf. Titel aus dieser Branche konnten in den letzten zehn Jahren im Monat Juni den S&P 500 Index im Schnitt um 4,3 % outperformen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.