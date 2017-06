Dow Jones, S&P500 – Unternehmensgewinne drücken Marktbewertung!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

wie bereits mehrmals von mir und anderen Analysten erwähnt ist der hauptsächliche Kritikpunkt an dem aktuellen Bullenmarkt in den US-Indizes die hohe Bewertung, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Bezogen auf den S&P 500 Index notiert das KGV deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 16-17. Einfach ausgedrückt: Der Preis läuft den Gewinnen voraus. Die gängige Annahme ist, dass sich der Preis früher oder später an die faire Bewertung anpasst. Das ist leider zu pauschal gesagt, denn es kommt nicht selten vor, dass sich beide annähern, indem sich auch die Gewinne der Unternehmen besser als in der Vergangenheit entwickeln. Diesen Fall kann man derzeit auch im S&P 500 Index beobachten.

Gewinne der Unternehmen lassen auf eine faire Bewertung hoffen

Im März 2017 lag das KGV des S&P 500 Index noch bei knapp unter 22. Zum Vergleich: Das KGV lag vor einem Jahr noch bei 20,5. Innerhalb des vergangenen Jahres entwickelte sich sowohl der Kurs als auch das KGV parallel zueinander, was so viel bedeutete, dass größtenteils der Preis für den Anstieg im KGV verantwortlich war. Doch seit April dieses Jahres divergieren beide ungewöhnlich. Der Kurs des S&P500 Index ist insgesamt gestiegen, während das KGV auf aktuell bei etwa 21,3 gefallen ist.

KGV mal anders betrachtet

Das ist ein Indiz für den oben angeführten Umstand. Die Unternehmen verzeichneten relativ zum Kurs gesehen erneut höhere Gewinne, sodass die gesamte Marktbewertung mittels KGV sich etwas näher an den fairen Wert bewegt hat. Natürlich ist auch ein KGV von über 21 im Vergleich zum langfristigen Durchschnitt noch zu hoch. Doch das Beispiel macht einmal mehr deutlich, dass der Markt nicht nur eine längere Zeit hoch bewerten werden kann, sondern dass auch nicht unbedingt eine Anpassung im Kurs selbst erfolgen muss.

