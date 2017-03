Dow Jones: Ruhepause?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Wieso hat der Dow Jones eigentlich nicht stärker auf die jüngste Zinserhöhung der Fed reagiert? Ganz einfach: Die Zinserhöhung um 25 Basispunkte war genau das, was von der Masse der Marktteilnehmer(innen) erwartet wurde. Und was allgemein so erwartet wird, ist auch nicht besonders interessant – so läuft das eben an den Börsen!

