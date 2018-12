Dow Jones: Nun doch ein später Herbstcrash!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Durch den sehr dynamischen Anstieg und die darauffolgende ebenfalls sehr dynamische Korrektur konnte der Dow Jones meine jüngste Betrachtung nachvollziehen. Diesem Bild folgend befindet sich der Dow Jones in einer größeren Korrektur, deren Abschluss so schnell auch nicht zu erwarten ist. Dennoch halte ich auch weiterhin an meiner relativ positiven langfristigen Sichtweise, wie diese im oberen Chart dargestellt ist, fest. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.