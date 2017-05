Dow Jones: Neues Allzeithoch wird nun greifbar?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Lieber Leser,

zum Ende der Woche hin besinnen sich US-Aktienmärkte wieder und überschreiten die ersten wichtigen technischen Widerstände. Die Marktbreite nimmt allmählich wieder zu, denn nicht nur der NASDAQ oder der S&P 500 Index steigen auf neue Allzeithochs, sondern auch der Dow Jones Industrials Average Index nähert sich seinem im Februar erzielten Allzeithoch. Ein technisches Doppel-Top konnte dabei also vorerst abgewendet werden.

Ab 25. Mai tendenziell wieder stabiler nach saisonalem Muster

Schauen wir nochmals in die saisonale Entwicklung im Monat Mai (Chart unten), dann wird deutlich, dass der Index in den letzten 27 Jahren im Mai in der Regel sehr schwankungsbreit performt hat, aber überwiegend im positiven Bereich geblieben ist. Ab dem 17. Mai performte der Index tendenziell zur Schwäche, was mit dem Einbruch in der letzten Woche zusammenfällt.

Ab dem 25. Mai steigt die Performance tendenziell wieder an. Das unterstützt die aktuelle Bewegung in Richtung Allzeithoch. Wie wir bereits in der letzten Analyse erwähnten, wäre es durchaus positiv, wenn auch der Dow Jones Transportation Index aus seinem Korrekturtrend ausbricht und damit den Industrie-Index bestätigt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.