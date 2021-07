Dow Jones: Klettert; Warren Buffett ernennt Berkshire Hathaway-Nachfolger!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Der Dow Jones Industrial Average stieg in einer gemischten Sitzung, in der der Nasdaq leicht nachgab. Die Aktie von Berkshire Hathaway erholte sich, nachdem Warren Buffett seinen Nachfolger als CEO von Berkshire Hathaway bekannt gab, während Dow Inc. der Blue Chip mit der besten Performance war.

Es war eine ruhige Sitzung für Ausbrüche. Nichtsdestotrotz überschritten CarMax, Lamar Advertising und Gray Television alle



