Dow Jones: Kann der Crash noch verhindert werden?

Durch den erfolgten Anstieg, welcher sich in der vergangenen Handelswoche eingestellt hat, konnte der Dow Jones meine jüngste Prognose sehr gut nachvollziehen. Doch ist es für euphorische Gedanken viel zu früh, denn die aktuelle Konstellation deutet eindeutig auf eine Korrektur und nicht etwa auf eine beginnende Rallye. An dieser Ausgangslage wird sich auf absehbare Zeit nichts verändern, wenngleich ich an meiner ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.