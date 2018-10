Dow Jones: Ist das schon der Anfang vom Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

In meiner letzten Betrachtung für den Dow Jones hatte ich eine sehr scharfe Korrektur als Folge des Wellenabschlusses von (B) in Aussicht gestellt. Diesem Anspruch konnte die Performance der zurückliegenden beiden Wochen auch sehr genau nachkommen. Dennoch kann ich an dieser Stelle nicht das Ende aller Tage proklamieren. Nach wie vor halte ich an meiner langfristigen Sichtweise, wie diese im oberen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.