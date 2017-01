Dow Jones Industrials- Transportwerte bestätigen nicht! (Travelers Companies, Pfizer, 3M Company, Visa, Coca-Cola, IBM, Exxon Mobil, Verizon, Apple)

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

Lieber Leser,

die sogenannte Dow-Theorie besteht bereits seit mehr als hundert Jahren und zählt zu den Theorien, die die heutige technische Kurs-Analyse begründet haben. Sechs Grundaussagen hatte Charles Dow damals für die Analyse der Aktienmärkte erarbeitet:

Kurse reflektieren alle gegebenen Informationen. Dazu gehören auch fundamentale Informationen, womit sich eine Analyse dieser erübrigt. Der Markt wird zeitlich in drei Trends unterteilt. Langfristig, mittelfristig und kurzfristig. Langfristige Trends weisen in der Regel drei Phasen auf. Akkumulationsphase, Phase der öffentlichen Beteiligung und die Distributionsphase. Der DJ Industrial Average Index und der DJ Transportation Index, müssen sich gegenseitig bestätigen. Das Volumen muss den Trend ebenfalls bestätigen. Ein Trend besteht solange, bis Umkehrsignale identifiziert werden.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Umstände ist die vierte Grundaussage hervorzuheben. Der Gleichlauf des Dow Jones Index mit dem Dow Jones Transportation Index, hat sich in den vergangenen vier Wochen abgeschwächt. Genauer gesagt, hat zwar der Dow Jones Index neue Allzeithochs erreicht, diese wurden jedoch vom Transportation Index nicht bestätigt. Sicherlich ist es noch zu früh, um panisch zu werden. Allerdings sollte man hier definitiv ein Auge drauf behalten.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse