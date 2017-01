Dow Jones Industrial Average – Transport- und Automobilwerte legen wieder zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Lieber Leser,

in der vergangenen Woche haben wir auf einen Grundpfeiler der Dow Theorie hingewiesen. Nämlich, dass der Dow Jones Industrial Index und der Dow Jones Transportation Index sich gegenseitig bestätigen sollten, um die allgemeine Marktstabilität zu unterstützen. In diesem Zusammenhang wird daher oft darauf geachtet, ob sich kurstechnische Divergenzen zwischen den beiden Indizes ausbilden. Vor allem, wenn der Industrie Index steigt, der Transport Index jedoch bereits fällt, gilt das unter Markttechnikern als Signal für erste Alarmbereitschaft. In der Tat fiel der Transport Index in den letzten vier Wochen tendenziell ab, während der Industrie Index ein neues Hoch erreichte.

Dow Jones will die 20.000 knacken

Die markante Zone bei 20.000 Punkten, konnte der Industrie Index bisher nicht überwinden. Dennoch, lassen sich Anleger von der Schwäche im Transport Index anscheinend nicht beirren. Zur Mitte der ersten Jahreswoche zeigen sich die gesamten US-Aktienmärkte wieder äußerst stabil. Das Besondere dabei ist, dass gerade der Transportsektor, unter anderen, für diese Stabilität mit verantwortlich sein könnte und das nicht ohne Grund. Am Mittwoch (04.01.2016) wurden die gesamten US-Fahrzeugverkäufe per Monat Dezember veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die ersten wichtigen Daten in diesem Segment seit den US-Wahlen. Das Ergebnis ist verblüffend und unterstützt die Hoffnungen der Anleger auf eine anziehende Konjunktur. Der Autoabsatz übertraf die Erwartungen bei Weitem. Es ist daher kein Wunder, dass am Mittwoch die Sektoren Automobile sowie Transport zu den Gewinnern gehörten.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse