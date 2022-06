Dow Jones Industrial Average: Erholt sich Wall Street wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Überblick! Der JOLTS-Bericht des Arbeitsministeriums könnte am Mittwoch für Aufsehen sorgen. Der US-Futures-Index deutet im frühen Handel darauf hin, dass die Wall Street leicht positiv eröffnen könnte. Die asiatischen Aktien beendeten die Sitzung uneinheitlich, während die europäischen Aktien überwiegend niedriger gehandelt werden. US-Futures-Index Um 7.40 Uhr ET lagen die Dow-Futures 106,00 Punkte im Plus, die S&P 500-Futures stiegen um 5,25… Hier weiterlesen